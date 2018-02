Obiecują darmowe bilety. Potem nie dają spokoju

Wygrana w konkursie jest kusząca - dwa darmowe bilety. Oszuści mogą być bardzo przekonujący, a to za sprawą prostego triku, na który każdy może dać się nabrać.

"W popularnym komunikatorze WhatsApp trwa właśnie kampania oszustów, którzy namawiają użytkowników do rozsyłania złośliwych linków w zamian za obietnicę otrzymania darmowych biletów lotniczych" - ostrzega portal Zaufana Trzecia Strona .

Użytkownicy komunikatora WhatsApp mogą dostać wiadomość od znajomego, zachęcającego do wzięcia udziału w konkursie. Nagroda jest atrakcyjna - 2. darmowe bilety od LOT-u, z okazji urodzin przewoźnika. Wystarczy wejść na stronę www.lọt.com, by szczęście się do nas uśmiechnęło.