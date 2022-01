Obniżka VAT nie oznacza automatycznej obniżki cen. Szef Polskiej Izby Handlu rozwiewa złudzenia

Kołodziejczak: nie będzie żadnej reakcji cen

O tym, że ceny nie spadną, mówił też niedawno w programie "Newsroom" WP Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Stwierdził, że obniżka VAT napycha kieszenie korporacjom. "Produkcja żywności spada dramatycznie. Wychodzi premier na konferencję, mówi o obniżce VAT i jeszcze w apelu do sieci kuriozalnie się myli, prosząc, by »obniżyły ceny produktów o 5 zł«. To symbol powrotu do poprzedniego systemu, kiedy władza próbowała regulować ceny" — ocenił Kołodziejczak.