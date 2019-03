Obrabowali bank w Wenezueli. Pieniądze zostawili na ulicy

W Wenezueli, w mieście Merida złodzieje włamali się do banku. Wynieśli sprzęt komputerowy, pieniądze zostawili. Bezwartościowe boliwary leżały wokół budynku.

Zdjęcia z Meridy to najlepszy komentarz do tego, co obecnie dzieje się w Wenezueli. Złodzieje włamali się do banku, ale nie po to, by zrabować pieniądze, które są bezwartościowe. Banknoty trafiły na ulicę, a złodzieje zabrali cały sprzęt, znajdujący się w budynku.