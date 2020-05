Od 4 maja duże sklepy znów otwarte. Ikea prosi, by klienci wstrzymali się ze zwrotami

I tak, zgodnie z nowymi zasadami w sklepach wielkopowierzchniowych będzie mogła przebywać 1 osoba na każde 15 mkw, a odległość między klientami musi wynieść 2 metry. Wszyscy pracownicy zostaną przez sieć wyposażeni w maseczki ochronne i dodatkowo w zależności od stanowiska pracy - przyłbice lub odgrodzenia oraz rękawiczki. W wielu miejscach znajdować się będą płyny dezynfekujące. Na terenie sklepu klienci mają obowiązek używania maseczek, gdyż jest to przestrzeń publiczna.

Powierzchnie wspólne narażone na częsty dotyk (np. toalety, poręcze, terminale płatnicze, ale też wózki zakupowe) będą regularnie dezynfekowane. To zasady ogólne, które dotyczą wszystkich tego rodzaju sklepów.

Miłośników szwedzkiej kuchni w wykonaniu Ikea zasmuci fakt, że restauracja przy sklepie pozostaje zamknięta, bo od połowy marca dozwolona jest tylko sprzedaż jedzenia na wynos. Jako że zakupy mają się odbywać szybko i sprawnie, a wyjścia do centrów handlowych nie mają być traktowane jako przyjemność, zamknięty pozostaje również pokój zabaw Småland.

IKEA prosi również swoich klientów, aby chwilowo wstrzymali się ze zwracaniem produktów. Sklep zapewnia, że jeśli mija im termin na zwrot, zostanie on automatycznie przedłużony do 30 sierpnia 2020 r. Klienci, którzy w ramach promocyjnych zakupów otrzymali elektroniczne kody rabatowe, mogą je zrealizować w sklepach stacjonarnych do 31 sierpnia br. na dotychczasowych zasadach.