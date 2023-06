Od dziś Polacy pracują na siebie. Dzień Wolności Podatkowej 2023

Dzień Wolności Podatkowej to symboliczna data, która pokazuje, ile dni musimy pracować, aby pokryć wszystkie wydatki rządowe. Im wcześniej wypadnie, tym lepiej dla nas - oznacza to, że wcześniej zaczniemy pracować na swoje domowe budżety. Idea Dnia Wolności Podatkowej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłoszono go po raz pierwszy w 1900 r.