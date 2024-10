Od grudnia nowy obowiązek w UE. Dotyczy ładowarek

Co ważne, zapisy dotyczące ładowarek dotyczą wyłącznie tych sprzętów, które trafią do sprzedaży po tej dacie. Zatem jeśli w lutym 2025 r. kupimy smartfona, który zadebiutował na rynku np. we wrześniu 2024 r., to nie możemy domagać się spełnienia wymogów prawa.