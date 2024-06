Służby poznają lepiej naszą lokalizację. "Te zasady to skandal"

Nie mamy Pegasusa, ale czy możemy ufać służbom?

Z kolei drugi problem to dostęp do treści korespondencji, do którego zwykle potrzebna jest zgoda sądu. - Przy okazji afery Pegasusa dowiedzieliśmy się, że te zgody są wyłudzane. Zgoda sądu w żaden sposób nas obywateli nie chroni i wymaga to zmiany - argumentuje Klicki.