Od jutra konfiskata samochodu. Kto może stracić pojazd?

W czwartek 14 marca wejdą w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. – Konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu to surowa kara, ale jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, może ona skutecznie zniechęcać do popełniania tych przestępstw – ocenił rzecznik ITS Mikołaj Krupiński.