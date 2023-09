Odbiorą samochód za przekroczenie prędkości? Są kraje, w których to już norma

- Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu sporządza co roku raport dotyczący bezpieczeństwa na drogach w krajach Europy. Polska w 2021 r. była w czołówce państw z największym wskaźnikiem śmiertelności w wypadkach drogowych. Mimo że w ubiegłym roku zaczęło się to zmieniać, a kary za drogowe wykroczenia i przestępstwa są stale zaostrzane, wciąż wraca dyskusja o tym, czy są one na pewno wystarczająco dotkliwe - zauważa Natalia Sokołowska, ekspertka autobaza.pl.