Od listopada wyższe opłaty za parking. Rada miasta podjęła decyzję

Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, i są progresywne do trzeciej godziny parkowania. Po podwyżce z lutego 2020 roku, stawki wynoszą: w podstrefie A za pierwszą godzinę 2,8 zł, za drugą 3,2 zł, a za trzecią 3,6 zł. W podstrefie B są to odpowiednio: 1,6 zł, 1,8 zł i 2 zł. Stawka za czwartą godzinę jest taka sama jak za pierwszą.