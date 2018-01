Od lutego ogrzewanie w nocy będzie tańsze. To sposób rządu na walkę ze smogiem

Ministerstwo Energii obiecuje, że już od lutego mniej zapłacimy za ogrzewanie nocą. To za sprawą tzw. taryfy antysmogowej. Niezależni eksperci mają jednak wątpliwości, czy gospodarstwa domowe na niej skorzystają.

Jak wygląda to na konkretnym przykładzie mieszkania o powierzchni 150 metrów kwadratowych? Potrzebuje ono do ogrzewania 115 kWh/mkw. rocznie. Przy ogrzewaniu gazem koszt wynosi - w zależności od sprawności kotła - 3100-2800 zł, węglem 3100-2400 zł, olej opałowy to 4400 zł. Natomiast w taryfie G12as w PGE koszt wyniesie ok. 2700, w Tauronie ok. 3100 zł, w Enei ok. 2900 zł, a w Enerdze - ok. 3200 zł.