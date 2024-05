20 maja to ważny termin dla miłośników tytoniu. Duża zmiana w prawie

Punkty sprzedaży oferujące artykuły tytoniowe również są zobligowane do rejestracji w systemie Track&Trace. Jest to warunek konieczny dla handlu detalicznego, aby mógł on funkcjonować w ramach tego systemu. Niezarejestrowanie się może skutkować niemożliwością nabycia tytoniu od dostawców, co stanie się faktem od 20 maja 2024 roku.