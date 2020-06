Od września dzieci wrócą do szkół. Koniec zdalnego nauczania

W piątek oficjalnie zakończy się rok szkolny 2019/2020. Uczniowie nie spotkają się na apelu z kolegami i nauczycielami, ale wszystko wskazuje na to, że początek kolejnego roku szkolnego przeżywać będą mogli już wszyscy wspólnie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna się nie zmieni na gorsze, to 1 września dzieci i młodzież wrócą do stacjonarnej nauki. Z kolei 1 października studenci mają wrócić na uczelnie.