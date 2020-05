Odmrażanie gospodarki. Galerie handlowe odzyskały połowę klientów

Autorzy analizy wskazują, że do zasad "nowej normalności" najszybciej przystosowały się małe parki handlowe, w których spadki ograniczyły się do ok. 20 proc. ruchu sprzed pandemii. Najmocniej zaś ucierpiały centra handlowe z dużych miast. W Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu ruch był mniejszy średnio o 55 proc. w porównaniu z danymi ze stycznia i lutego.