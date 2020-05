Odmrażanie gospodarki. Klienci masowo ruszyli do sklepów meblowych, tłumy przed Ikeą w Jankach

Mimo tego zainteresowanie ponownym otwarciem sklepów meblowych przeszło najśmielsze oczekiwania. W kolejce przed wejściem do Ikei w podwarszawskich Jankach czekało nawet około pięćdziesiąt osób.

Na możliwość zrobienia zakupów w sklepie trzeba było poczekać ok. 20 minut. Słychać było zewsząd głosy narzekań. Kupujący żałowali m.in. że nie przyjechali na zakupy o 8 rano.

Setki klientów w sklepie

Największym zaskoczeniem jednak jest fakt, ilu klientów w środku robiło zakupy. Ikea bowiem zakładała, że w środku może znaleźć się do 1250 klientów. Kolejka przed sklepem oznacza, że sklep został zapełniony w całości.

O tym, że w sklepie w Jankach może znaleźć się 1250 klientów, dowiedzieliśmy się od jednego z pracowników. Sieć jednak w przekazanej nam odpowiedzi twierdzi, że zdecydowała się wpuszczać mniej klientów, niż pozwalają na to obostrzenia (1 osoba na 15 m kw.).

"W praktyce oznacza to, że np. jednorazowo w sklepie w Jankach przebywać może maksymalnie 700 osób (dopuszczalna 1250), 500 w Lublinie (dopuszczalna 1300), czy 700 w sklepie IKEA w Katowicach (dopuszczalna 1300). Zależy nam na zapewnieniu wszystkim bezpieczeństwa oraz pomyślnemu wdrożeniu w życie nowych procedur towarzyszących zakupom. Średnio, w jednym czasie obsługujemy od 500 do 700 klientów" - czytamy w odpowiedzi od biura prasowego.

Sporo osób chciało zwrócić zakupiony sprzęt

"Zapewniamy że jeśli mija im termin na zwrot, zostanie on automatycznie przedłużony do 30 sierpnia 2020 r. Podobnie Klienci, którzy w ramach promocyjnych zakupów otrzymali elektroniczne kody rabatowe, mogą je zrealizować w sklepach stacjonarnych do 31 sierpnia br. na dotychczasowych zasadach" - uspokaja Ikea w odpowiedzi nadesłanej WP Finanse.