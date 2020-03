Koronawirus przytkał sklepy internetowe. Na zakupy spożywcze trzeba czekać nawet... 44 dni

Jeżeli trzy tygodnie przed świętami wielkanocnymi myślisz, że to dobry czas, aby zrobić zakupy spożywcze online, to nie mamy dobrych wieści. Sklepy internetowe nie wyrabiają się z zamówieniami. Najbliższe wolne terminy dostaw to druga połowa kwietnia albo... majówka.

W momencie, gdy w naszym kraju zamknięto placówki oświatowe, a potem restauracje, puby itd. Polacy masowo zaczęli robić zakupy i gromadzić zapasy. Jakiś czas temu w WP Finanse informowaliśmy o długim czasie oczekiwania na zakupy spożywcze zamówione przez internet. Znalezienie wolnego terminu dostawy graniczyło z cudem. Postanowiłam sprawdzić, czy dziś coś się zmieniło.

Tesco

Niecałe dwa tygodnie temu na zakupy ze sklepu internetowego Tesco trzeba było czekać 8 dni. Dziś kalendarz dostaw dostępny na stronie, kończy się na 12 kwietnia, czyli w Wielkanoc. Co ciekawe do tego czasu nie ma ani jednego wolnego terminu dostawy. Wychodzi na to, że nie ma szans na zrobienie zakupów przed świętami.

ezakupy.tesco.pl Podziel się

Co na to sklep? - Serwis "Ezakupy" cieszy się dużym zainteresowaniem i robimy wszystko co w naszej mocy, aby sprostać zapotrzebowaniu i realizować złożone zamówienia. Rozpoczęliśmy rekrutację dodatkowych pracowników, również do zakupów internetowych, którzy wesprą nas w tym szczególnym okresie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć lokalną społeczność i pomóc w zapewnieniu żywności dla naszych klientów - komentuje biuro prasowe Tesco.

Sklep zachęca do kontaktu tych, którzy z powodu obecnej sytuacji nie mogą tymczasowo wykonywać swojej pracy i szukają źródła zarobku.

Oglądaj także: Galerie handlowe działają na pół gwizdka, liczą straty. Sonik chce rozwiązania jak w Niemczech

Co jeszcze zmieniło się w sklepie internetowym Tesco? "W celu ułatwienia dostępu do niezbędnych produktów ograniczyliśmy liczbę sztuk, które klienci mogą zamówić w niektórych kategoriach" - czytamy na stronie internetowej. Sprawdziłam, o jakie produkty chodzi i oczywiście nie ma tu zaskoczenia. Można kupić np. maksymalnie 6 opakowań ryżu, makaronu, papieru toaletowego czy konserw.

ezakupy.tesco.pl Podziel się

Sklep zastrzega sobie możliwość wydania zamiennika danego produktu. Jeżeli nie będziemy nim usatysfakcjonowani, to możemy zwrócić go w najbliższym sklepie Tesco. Nie ma możliwości zwrotu bezpośrednio u dostawcy.

Tesco prosi również klientów o informację, gdy zamawiający jest poddany kwarantannie. "Poinformuj nas o tym w polu 'Instrukcje dla dostawcy' podczas składania zamówienia online - czytamy w komunikacie.

Carrefour

Wchodząc na stronę internetową Carrefoura, od razu jesteśmy przepraszani za wszelkie niedogodności, jakie mogły nas spotkać ze strony sklepu. "Prosimy o wyrozumiałość w zakresie opóźnień w dostawie i możliwych trudności w kontakcie z Biurem Obsługi Klienta" - czytamy w komunikacie.

zakupycodzienne.carrefour.pl Podziel się

Kalendarz dostaw rozpisany jest również do 12 kwietnia, czyli do Wielkanocy. Do tego czasu nie znalazłam żadnego wolnego terminu, w którym moglibyśmy dostać zakupy.

Wygląda na to, że sklep nie wyrabia się z zamówieniami. "Drodzy Klienci, tak jak i Wy, my również cały czas pracujemy nad dostosowaniem się do nowej rzeczywistości. Przepraszamy za brak dogodnych terminów. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i przerosła nas nieco. Z całych sił jednak staramy się, aby realizować dla Was zamówienia. Dodajemy nowe terminy w miarę naszych możliwości, bardzo prosimy o wyrozumiałość" - informuje Carrefour.

Auchan

W Auchan również nie łatwo jest zrobić zakupy w obecnej sytuacji. "W związku z dużym zainteresowaniem zakupami spożywczymi dostępność terminów dostaw może być utrudniona. Robimy wszystko, aby sukcesywnie pojawiały się nowe terminy dostaw. Pragniemy zapewnić, że już złożone zamówienia realizowane są zgodnie z planem" - wita nas komunikat na stronie głównej sklepu.

auchandirect.pl Podziel się

Jeszcze dwa tygodnie temu na zakupy trzeba było czekać ok. 7 dni. Dziś jest podobnie, z tym, że wolne terminy znikają ze strony w mgnieniu oka. W poniedziałek 23 marca daje mi się znaleźć jedyną wolną datę - na poniedziałek 30 marca. Jeżeli ktoś zajmie ten termin, to innego po prostu w najbliższej przyszłości nie ma.

auchandirect.pl Podziel się

"Jeśli w pozycji 'dzień dostawy' poniżej nie widać żadnej daty, oznacza to, że obecnie wszystkie terminy są zarezerwowane. Przepraszamy za niedogodności" - czytamy w komunikacie przy składaniu zamówienia.

Frisco

W sklepie internetowym Frisco nie mamy co liczyć na szybką dostawę zakupów, bo popyt ciągle jest ogromny. Mimo to dostajemy zapewnienie, że wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane. Tylko czekać trzeba i to niewyobrażalnie długo. Najbliższy wolny termin dostawy, który znalazłam to... 23 kwietnia, co oznacza, że nie mam co liczyć na zakupy przed świętami wielkanocnymi. Jeżeli ktoś 3 tygodnie przed Wielkanocą pomyślał, że z dużym wyprzedzeniem kupi jajka, majonez, groszek i kukurydzę, to - wygląda na to, że - niestety się spóźnił. Te produkty dostaniemy dopiero 10 dni po świętach.

Frisco.pl Podziel się

Co jeszcze zmieniło się w tym sklepie internetowym? Termin dostawy można rezerwować z wyprzedzeniem, a dopiero 5 dni przed dniem doręczenia, możemy włożyć produkty do wirtualnego koszyka.

Oprócz tego Frisco wprowadziło dostawę bezkontaktową, co oznacza, że kierowcy nie wchodzą do mieszkań i domów, tylko zostawiają zakupy pod drzwiami.

Api Market

Przy wejściu na stronę internetową sklepu, od razu wyświetla się informacja, że zrobienie zakupów może być utrudnione.

apimarket.pl Podziel się

A kiedy możemy spodziewać się dostawy? W tej kwestii przeżywam niemały szok. To, że nie ma szans, żebyśmy dostali nasze zakupy na święta wielkanocne, to jeszcze nic. Wolnego terminu nie ma aż... do majówki. A będąc bardziej precyzyjną - zamawiając zakupy w tym sklepie internetowym dziś - dostaniemy je 6 maja, czyli dokładnie za 44 dni.

apimarket.pl Podziel się

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl