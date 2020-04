"Odmrażanie" gospodarki w praktyce. Znamy plany rządu na najbliższe tygodnie

Pierwsze zmiany obejmą handel czy zasadę funkcjonowania kościołów i zostaną wprowadzone w życie już od poniedziałku 20 kwietnia. Przepisy zakładają również stopniowe otwarcie lasów, skwerów i parków. Jak jednak podkreślił szef resortu zdrowia, sam powrót do "normalności" może potrwać nawet dwa lata. Dodał przy okazji, że nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej będzie trwał, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka.

Pierwszy etap zakładający stopniowe "odmrażanie gospodarki" polegać będzie przede wszystkim na zniesienie limitu liczby osób mogących robić zakupy w jednym momencie. Od poniedziałku zostanie on zwiększony do czterech osób na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 mkw. będzie obowiązywał limit jednej osoby na każde 15 mkw. powierzchni sklepów. Ta sama zasada (jedna osoba na każde 15 mkw. powierzchni) dotyczyć będzie zgromadzeń w kościołach - im większy budynek, tym więcej osób będzie mogło uczestniczyć we mszy.