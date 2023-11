Odprawy i specjalne urlopy dla 3,8 tys. stanowisk pracy. Jest projekt

Zawierający ponad 3,8 tys. stanowisk wykaz został przygotowany w oparciu o informacje uzyskane od objętych osłonami przedsiębiorstw energetycznych oraz firm z sektora górnictwa węgla brunatnego. Stanowiska wpisano do projektu rozporządzenia w podziale na poszczególne obszary w takim brzmieniu, w jakim widnieją one w systemie informatycznym pracodawców. Tym samym uprawnienia do urlopów mają uzyskać wszyscy pracownicy tych firm. Szacuje się, że grupa uprawnionych to ok. 23 tys. osób.