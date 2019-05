"Odsłaniamy Tatry". Akcja "Tygodnika Podhalańskiego". Internauci na tak

Z zakopianką są dwa skojarzenia. Pierwsze to korki, druga - wszechobecne reklamy, które nierzadko zasłaniają piękne widoki. Z tym drugim postanowił walczyć "Tygodnik Podhalański".

Powodem są szpecące region reklamy, których w ostatnich latach jest przy drodze wręcz pełno. Jak zauważają inicjatorzy akcji, doszło do takiego absurdu, że billboardy zasłaniają widok na Tatry, które są przecież powodem przyjazdu turystów do Zakopanego. Dziennikarze zwracają też uwagę, że w natłoku ogłoszeń trudno się zorientować, przebić, a przez to taka reklama traci sens.