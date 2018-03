Odszkodowanie od lotniska. Kolejna szansa dla mieszkańców, którzy już przegrali walkę o pieniądze

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla właścicieli nieruchomości, którym we znaki daje się sąsiedztwo lotniska. Dwuletni termin występowania z roszczeniem z powodu hałasu i spadku wartości nieruchomości zostanie zniesiony. W tej sytuacji do sądu mogą pójść ci, którzy już raz przegrali walkę o pieniądze.

Jak pisze " Rzeczpospolita ". 7 marca TK uznał, że art. 129 ust. 4 Prawa ochrony środowiska jest niezgodny z Konstytucją. To przepis, który mówi o dwuletnim termin na dochodzenie roszczeń dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotnisk.

Trybunał uznał, że dwa lata od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania to za mało czasu, by mieszkańcy mogli wystąpić z roszczeniem do lotniska. Przepis ten został zaskarżony przez rzecznika praw obywatelskich.