Ograniczenia na weselach. Resort zdrowia wydał dyspozycje

Limit gości na weselu. "To jak najbardziej logiczne"

- Ograniczona zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych. W strefie czerwonej będzie to do 50 osób, a w żółtej - do maksymalnie 100 osób. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - mówił wiceminister resortu zdrowia Janusz Cieszyński.