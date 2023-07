Okradł plażowiczki z markowych rzeczy. Sprawca wykorzystał moment, gdy poszły się kąpać

Do sprawy został zatrzymany również 41-latek, u którego w mieszkaniu policjanci odnaleźli większość skradzionych rzeczy między innymi torebki, słuchawki oraz portfel. Odzyskany został też telefon komórkowy. W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do winy i opowiedział, jak przebiegła kradzież. Za przywłaszczenie cudzej rzeczy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.