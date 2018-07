Okradli emeryta na 200 tys. zł. Przestępcy wciąż żerują na starszych osobach

Pomimo ponawianych od lat apeli, bardzo wiele starszych osób wciąż trzyma wszystkie swoje oszczędności w gotówce w domu. To zachęca przestępców do bezczelnych i owocnych kradzieży, które niestety często uchodzą im płazem.

Warszawska policja prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży 200 tys. zł z mieszkania 94-letniego mężczyzny, który nieopatrznie wpuścił przestępców do swojego mieszkania.

Złodziei nie udało się jeszcze złapać, ale może się to zmienić dzięki opublikowanym przez policję zdjęciom podejrzanych z monitoringu.

Pan Jerzy chciał zamknąć za nią drzwi, ale oszustka przekonała go, by tego nie robił, bo za chwilę będzie wychodzić.

Dzięki temu jej wspólnik mógł bez problemu niezauważony przez gospodarza wejść do mieszkania. Znalazł cztery torby - w każdej było 50 tys. zł w gotówce. Łącznie łupem złodziei padło 200 tys. zł - to całe oszczędności pana Jerzego.

Policja od lat apeluje do starszych osób, by nie trzymały znacznych ilości gotówki w domu, a także by nie otwierały drzwi nieznajomym pod byle pretekstem.