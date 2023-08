Kontrola kasków rowerowych. Są wyniki

Wprowadzenie konsumentów w błąd

W trzech z 20 modeli kasków ochronnych inspektorzy stwierdzili przynajmniej jedną z nieprawidłowości. W dwóch przypadkach nie było danych producenta lub importera, co utrudnia konsumentom dochodzenie ich praw. Do ośmiu modeli nie dołączono instrukcji lub była ona nieprawidłowo sporządzona. To oznacza, że konsument nie jest odpowiednio poinformowany o sposobie używania kasku, co może prowadzić do jego niewłaściwego użycia i skutkować urazami.