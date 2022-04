Oligarcha, rosyjski gaz i asystent premiera Kaczyńskiego

- Polski Gaz już teraz ogranicza dostawy z Rosji. I będziemy to robić na coraz większą skalę. Ale nie da się zaprzestać dostaw z Rosji z tygodnia na tydzień. To po prostu nierealne chociażby z powodu niewystarczającej podaży LPG z Zachodu - przekonuje Paweł Bielski. I dodaje, że gdybyśmy dziś kupowali gaz wyłącznie na Zachodzie, nie jest wcale powiedziane, że nie byłby to rosyjski gaz. Możliwe, że kupowalibyśmy drożej ten sam produkt, na którym rosyjskie państwo i tak by zarabiało.