Omijał zakaz handlu w niedziele. Potężna kara dla przedsiębiorcy

Inspektorzy z Katowic skierowali do sądów 16 wniosków o ukaranie właścicieli sklepów otwartych w niedziele niehandlowe . Jedenaście prawomocnych wyroków na niekorzyść przedsiębiorców już zapadło, kolejne trzy są w trakcie rozpatrywania - wynika z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, cytowanych przez "Tygodnik Solidarność".

Najwyższą grzywną w regionie została do tej pory ukarana osoba prowadząca sklep działający pod szyldem dużej sieci handlowej. Podstawą do otwarcia placówki w niedziele miało być działanie na jej terenie "Klubu Czytelnika" . Ustawa o zakazie handlu pozwala bowiem na prowadzenie sprzedaży m.in. w czytelniach. Sęk w tym, że w zamyśle ustawodawcy, handel w miejscach znajdujących się na liście wyjątków od zakazu powinien mieć charakter działalności dodatkowej.

"W uzasadnieniu do wyroku sąd wskazał, iż nie ulega wątpliwości że "Klub Czytelnika" został utworzony i funkcjonował na terenie sklepu, prowadząc działalność w zakresie kultury. Nie oznacza to jednak – według niego – że pracodawca mógł korzystać w związku z tym z wyłączenia zawartego w art. 6 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni i zakaz handlu go nie obowiązywał" - tłumaczył dziennikowi Piotr Kalbron, okręgowy inspektor pracy w Katowicach.