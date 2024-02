Sklep otworzył się w niedziele jako czytelnia. Pytamy, czy to legalne

Przeciwko likwidacji zakazu coraz częściej opowiadają się także same sklepy. Rossmann twierdzi, że nie cieszy się z niedziel handlowych, bo musi do nich dokładać. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji ma mieszane uczucia, też wskazuje na wysokie koszty działalności. POHiD dodaje, że decyzja o powrocie do handlu w te dni wymaga pogłębionych analiz.