google 39 min. temu Operator Chmury Krajowej nawiązał współpracę z Google. Gigant otworzy w Warszawie centrum oprogramowania Google Cloud został strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej. OChK włączy do swojego portfolio usługi chmury obliczeniowej giganta. W związku z tym firma otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - centrum infrastruktury i oprogramowania przeznaczony do użytku przez klientów. W Warszawie powstanie region Google Cloud, czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla klientów z Polski. (iStock.com, Fot: SpVVK) Operator Chmury Krajowej (OChK) ogłosił w piątek zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Celem współpracy jest stworzenie warunków do istotnego zwiększenia wykorzystania technologii chmurowych przez polskie przedsiębiorstwa i przyspieszenie cyfryzacji polskiej gospodarki. Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Region Google Cloud będzie pierwszą instalacją globalnej, publicznej chmury obliczeniowej w Europie Środkowej. Lokalizacja infrastruktury globalnego dostawcy usług chmurowych w Warszawie oraz współpraca na rzecz przyspieszenia wdrażania tych technologii w gospodarce, wzmacnia pozycję Polski jako regionalnego lidera także i w tym wymiarze. Zobacz także: Czym skutkuje skasowanie danych i kont w internecie? Nowe narzędzia dla polskich firm Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw była jednym z kluczowych założeń, które leżały u podstaw projektu utworzenia Chmury Krajowej, zainicjowanego i rozwijanego przez PKO Bank Polski oraz przez Polski Fundusz Rozwoju, udziałowców OChK. - Partnerstwo OChK i Google to kolejny ważny krok na drodze, którą wytyczyliśmy niespełna rok temu, ogłaszając powołanie Operatora Chmury Krajowej. Cel pozostaje bez zmian – cyfryzacja polskiej gospodarki i zdynamizowanie jej wzrostu. Teraz polskie firmy zyskają dodatkowe, wyrafinowane narzędzia do jego realizacji. Korzystając z nich, zwiększają swoje szanse na awans do ligi światowej, na czym zależy nam wszystkim. Chmura Krajowa to doskonała platforma do efektywnej współpracy przedsiębiorstw, dostawców technologii i właścicieli rozwiązań biznesowych. Fakt, że do ich grona dołącza dziś Google, istotnie wzmacnia nasz wspólny projekt – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. - Polski Fundusz Rozwoju jest zainteresowany projektami inwestycyjnymi, które wspierają rozwój nowoczesnych branż i przedsiębiorstw. Inwestycja w Operatora Chmury Krajowej idealnie wpisuje się w strategię PFR, jako istotny element digitalizacji kraju. OChK dostarczy przedsiębiorcom nowoczesne i przystępne cenowo rozwiązania w oparciu o architekturę chmurową. Cieszy nas, że Operator Chmury Krajowej, którego jesteśmy akcjonariuszem, pozyskał do współpracy partnera - globalnego lidera tej technologii. Nawiązana współpraca jest dowodem na to, że Operator Chmury Krajowej będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a jego klienci będą mieć dostęp do najnowszych światowych technologii. Jestem przekonany, że ta współpraca wpłynie także pozytywnie na rozwój polskiego rynku IT i przyciągnie do niego najlepszych specjalistów - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Google Cloud oferuje zaawansowane technologie, produkty i narzędzia analityczne oparte na wiodącej infrastrukturze technicznej, zapewniającej moc obliczeniową i usługi przechowywania danych.. Klienci w Polsce w portfolio usług znajdą wszystkie kluczowe produkty Google Cloud Platform takie jak Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner, czy BigQuery. - Włączenie usług Google Cloud do oferty Chmury Krajowej umożliwi polskim przedsiębiorcom korzystanie dokładnie z tych samych zaawansowanych technologii, z których korzystają ich globalni konkurenci. Dzięki nam pozostaną jednak w polskiej jurysdykcji i pod kontrolą lokalnych regulatorów. Nasze partnerstwo istotnie przyspieszy także procesy cyfrowej transformacji. Pomożemy polskim firmom skutecznie budować innowacyjne produkty i przewagi konkurencyjne z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Będziemy też gotowi na megatrendy, takie jak np.internet rzeczy (IoT), które wielokrotnie zwiększają zapotrzebowanie na moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania olbrzymich zbiorów danych - powiedział Michał Potoczek, Prezes Zarządu Operatora Chmury Krajowej. - Zawarcie strategicznego partnerstwa z Operatorem Chmury Krajowej i otwarcie nowego regionu Google Cloud w Warszawie to kolejne działania jakie podejmujemy by realizować nasze zobowiązanie do wspierania polskiej gospodarki cyfrowej i rozwoju polskich firm na skalę międzynarodową - podkreślił Thomas Kurian, prezes Google Cloud. Trzy strefy dostępowe w regionie Google Cloud Klienci będą mogli skorzystać z tych usług zawierając umowę z OChK. Jeszcze przed uruchomieniem polskiego regionu Google Cloud mają oni możliwość przystąpienia do szkoleń i programów transformacji cyfrowej, by jak najwcześniej osiągnąć pełną zdolność do wykorzystania potencjału współpracy. Po uruchomieniu regionu, będą mogli korzystać z infrastruktury zlokalizowanej w Warszawie. W momencie otwarcia, region Google Cloud będzie wyposażony w 3 niezależne strefy dostępowe, gwarantujące wysoką dostępność i ochronę przed zakłóceniami w działaniu usług. Zgodnie z zapowiedziami, OChK realizuje model hybrydowego multi-cloudu. Oferuje usługi własne, świadczone z wykorzystaniem zbudowanej samodzielnie i zlokalizowanej blisko klientów infrastruktury chmurowej. Składa się ona z regionów z minimum dwoma punktami dostępowymi każdy. Usługi pochodzące od globalnych dostawców chmury publicznej mają charakter komplementarny do oferty własnej Operatora Chmury Krajowej. OChK zapewni swoim klientom wsparcie procesów transformacji cyfrowej w ramach umowy zawartej w polskiej jurysdykcji i zgodnej z wymogami polskich regulatorów oraz jedno rozliczenie dla wszystkich usług - własnych i partnerskich. Łącząc usługi własne i partnera, Chmura Krajowa stanie się wiodącym dostarczycielem usług chmurowych dla klientów biznesowych na polskim rynku.