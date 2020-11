Opłata mocowa. Nowa pozycja na rachunkach za prąd

Rynek mocy ma gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Ma zapewnić, by w systemie były wystarczające zasoby mocy. Uczestnicy rynku mocy są wynagradzani za gotowość do dostaw energii. Najlepsze oferty wyłaniane są w drodze aukcji.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma czas do poniedziałku na ogłoszenie stawek opłaty mocowej, która od stycznia pojawi się na rachunkach odbiorców energii elektrycznej.

W ten sposób pokryją oni koszty rynku mocy, szacowane w 2021 r. na ok. 5 mld zł., tyle bowiem wynieść ma suma kontraktów mocowych obowiązujących w 2021 rok.

Podobne szacunki wysokości kontraktów - rzędu 5,5 mld zł - przedstawia Michał Hetmański z Fundacji Instrat. Jak powiedział, dla gospodarstw domowych powinno to przełożyć się na ok. 8 proc. wzrost rachunku za prąd w 2021 r.

- To dodatkowy rachunek, jak za 13. miesiąc. Taki dodatek pogłębia problem ubóstwa energetycznego i nie zachęca do przejścia z ogrzewania np. starym kotłem węglowym na ogrzewanie elektryczne, co jest potrzebne, aby zwiększyć udział OZE w ciepłownictwie - podkreślił Hetmański.