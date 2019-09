Opłata recyklingowa. Koniec z darmowymi torbami, ostatnie sieciówki wdrażają zmiany

Od 1 września w sklepach obowiązuje zakaz wydawania towarów w darmowych plastikowych torbach. Bezpłatne foliówki dostępne są tylko w postaci tzw. zrywek. Za wszystkie inne klienci muszą zapłacić. Przynajmniej teoretycznie. Trafiliśmy na jeden sklep, który do nowych zasad jeszcze się nie zastosował.

Niektórzy, jak widać, obchodzą opłaty za reklamówki (WP.PL, Fot: Aleksandra Piasna)

Opłata za torebki foliowe nikogo nie dziwi – od jej wprowadzenia w 2018 roku zdążyliśmy się przyzwyczaić, że zakupy musimy albo pakować do toreb, które przynieśliśmy ze sobą, albo pogodzić się z koniecznością zapłacenia za te dostępne przy kasie.

W tym roku nastąpiła jednak aktualizacja rozporządzenia sprzed roku. Sieci handlowe nie mogą już wliczać kosztu "grubych" reklamówek (takich jak np. w sklepach z ubraniami) do ceny produktów – muszą obciążyć nim klienta tak, by odczuł, że nie dostaje jej za darmo. Upraszczając – każda foliówka, nawet ta gruba (przypomnijmy jeszcze raz – wyjątkiem są tu zrywki, do których pakujemy np. owoce) powinna się znaleźć na paragonie.

Od wejścia w życie rozporządzenia minęły dwa dni – sieci handlowe miały więc chwilę na wprowadzenie nowych zasad do swoich salonów. Czy im się to udało? W zdecydowanej większości przypadków, które sprawdziliśmy, odpowiedź na to pytanie brzmi: ”tak”. Ale w czasie naszej wędrówki po Złotych Tarasach udało nam się natrafić na wyjątek.

"Czy doliczyć reklamówkę?"

Streszczając wyniki przeprowadzonego przez nas testu: z siedmiu sklepów, do których zawitaliśmy, tylko jeden nie zastosował się do wytycznych z rozporządzenia. Ale z problemem właściciele radzili sobie na różne sposoby - niekoniecznie wiązało się to z dodatkową opłatą dla klientów.

Niektóre ze sklepów, zamiast wprowadzać opłaty za foliowe torby, zdecydowały się zastąpić je papierowymi. Taką strategię obrały między innymi: H&M, Pull and Bear, CCC czy sklepy grupy LPP (np. Reserved), przy czym tylko w przypadku Pull and Bear (w innych sklepach Inditexu papierowe torby były normą już wcześniej) i LPP zbiegło się to ze zmianą prawa. W Reserved musimy za torbę zapłacić 10 groszy. W Pull and Bear dostaniemy ją za darmo.

W przypadkach CCC i H&M papierowe torby obowiązywały już wcześniej i od "zawsze" trzeba za nie dopłacać. Na ciekawy pomysł marketingowy wpadło CCC – mimo że torebka kosztuje tam aż złotówkę, całkowita suma jest przekazywana na rzecz organizacji UNICEF.

Wciąż jednak są sklepy, które pozostały przy plastiku. W jednym z nich sprzedawczyni wyraźnie zdawała się nie być świadomą istnienia nowych przepisów i na pytanie, czy za reklamówkę trzeba dopłacać, zareagowała zdziwieniem. Zapewne jednak wkrótce i ją pracodawca uświadomi o nowych przepisach. Obecnie naraża się karę.

Ekologia w spożywczaku - do pewnego stopnia

Największe zmiany z powodu aktualizacji przepisów można odczuć właśnie w przypadku sklepów z branży odzieżowej. Jeśli chodzi o markety, już od 2017 roku żadne torby nie są tam wydawane za darmo.

Jak jednak pewnie wielu z nas udało się zauważyć, co bardziej gospodarni Polacy i na to znaleźli sposób – zamiast dopłacać za torby, zawczasu zabierają zrywki z działu owocowego i dopiero potem dziarskim krokiem kierują się do kasy. Klient jest zadowolony ze swojej zaradności, jego kieszeń płacze od przybytku – z pozoru wszyscy są zadowoleni. Oprócz środowiska, dla którego ten najcieńszy rodzaj plastiku jest najgroźniejszy.

Klient wrogiem środowiska? Otóż niekoniecznie

- Szczerze mówiąc, nie zauważyłam tej zmiany przepisów. Już się to jakoś utarło, że w sklepach odzieżowych zazwyczaj pytano mnie, czy doliczać torebkę. Może kilka takich było, że dawali za darmo – mówi pani Irena, przechadzająca się po Złotych Tarasach we wtorkowy poranek. – Ja już się nauczyłam, żeby brać swoje torby na zakupy. Ale jak byłam młoda, to każdy tak robił, wtedy nie było foliówek i jakoś sobie radziliśmy, one nie są do niczego potrzebne - dodaje.

Jak się okazuje, wystarczy do kwestii podejść zdroworozsądkowo. Nie trzeba od razu całkowicie rezygnować z foliówek, ale po prostu zastanowić się, czy potrzebujemy ich, jeśli do koszyka wkładamy żywność, która zawiera już w sobie opakowanie – naturalne, jak skórka od banana, czy syntetyczne, jak włoszczyzna na tacy.