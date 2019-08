Poszedłem do Auchan z własnym słoikiem, bo jestem eko "słoikiem"

Kolejne sieci umożliwiają pakowanie produktów we własne opakowania. Sprawdziłem, jak zakupy w myśl zasady "zero waste" wyglądają w praktyce. Sklepowa obsługa nie robi problemów, choć nie wszyscy do końca rozumieją ideę. Jedna z pracownic, nie chcąc zabrudzić klejem od kodu kreskowego mojego pojemnika, zapakowała go w... dodatkową foliówkę

Na zakupy z własnym słoikiem? Wkrótce może to być norma (WP.PL)

Jestem wielbicielem działów garmażeryjnych, ale wkurza mnie, że każdy zakup krokieta lub pierogów wiąże się z kolejnym zbędnym plastikowym pudełkiem. Chcąc przedłużyć żywotność opakowań, staram się je myć i wykorzystywać ponownie. Dziś posiadam ich już kilkanaście, ale nie bardzo mam co z nimi zrobić.

Sytuacja zmieniła się we wtorek, gdy dowiedziałem się o nowych zasadach w pobliskim sklepie Auchan. Podobnie jak chociażby konkurencyjny Carrefour, sieć postanowiła umożliwić klientom zakupy z opakowaniami wielokrotnego użytku na kolejnych działach. Do tej pory można było to zrobić tylko na "bazarku", obejmującym produkty sypkie, kupowane na sztuki lub na litry.

Pierwszym sklepem Auchan, który umożliwia pakowanie mięs, wędlin, serów, ryb i garmażerii do własnych pojemników, jest hipermarket na warszawskim Ursynowie. Nie marnując czasu, postanowiłem sprawdzić, czy i jak to działa.

Z okazji zakupów w myśl zasady "zero waste" wybrałem pięć skrajnie różnych pojemników: dużą i mniejszą "śniadaniówkę", dwa rodzaje plastikowych opakowań na wynos oraz spory słoik. Chciałem zobaczyć, czy któryś z nich zostanie odrzucony przez obsługę i który sprawdzi się najlepiej.

W pierwszej kolejności wybrałem się na dział garmażeryjny. Przy ladzie moją uwagę zwróciła tabliczka potwierdzająca nowe zasady panujące w Auchan.

Po krótkim zastanowieniu wybrałem dwa różne rodzaje pierogów z pieca i wręczyłem ekspedientce dużą śniadaniówkę. Przemiła pani zważyła pojemnik, po czym dorzuciła do niego moje pierogi. Całość zapakowała jednak... w foliową torebkę, na której umieściła naklejki z kodami kreskowymi. Jak twierdziła, nie chciała zniszczyć mojej śniadaniówki trudnym do zeskrobania klejem.

- Foliówki też niedługo mają zniknąć, bo są nieekologiczne - dodała.

I tak stałem się posiadaczem pierogów w moim własnym "ekologicznym" opakowaniu i "nieekologicznej" torebce.

Kolejnym przystankiem moich zakupów w Auchan był dział serów. Tu również pani ekspedientka w ogóle nie była zdziwiona, gdy wręczyłem jej małą śniadaniówkę na pięć plasterków goudy.

- Następnym razem przed zakupami proszę zgłosić się ze śniadaniówkami do ochroniarzy, którzy oznaczą je specjalnymi naklejkami – doradziła, dodając, że identyczne modele pudełek są w ofercie sklepu.

Zakupy z pojemnikami szły mi tak gładko, że postanowiłem zaszaleć i pójść na dział ryb ze słoikiem. Niestety, upatrzony przeze mnie szaszłyk z łososiem się do niego nie zmieścił i musiałem zamiast tego zdecydować się na średniej wielkości filet. Pan ekspedient w ogóle nie był zaskoczony słoikiem i po starowaniu wagi zapakował do niego rybę.

Ostatnim punktem, jaki miałem do odhaczenia, był dział wędlin. Jako że nie jestem smakoszem mięsa, poprosiłem panią o zapakowanie minimalnej ilości kindziuka do mojego plastikowego pudełka na wynos. Ekspedientka bez zawahania wzięła ode mnie pudełeczko, a ja odszedłem od lady z poczuciem, że jestem odpowiedzialnym klientem i nie marnuje plastiku.

Po udanych zakupach udałem się do kasy samoobsługowej. Tu napotkałem pierwsze utrudnienie. Po zeskanowaniu słoika i włożeniu go do kosza automat poinformował mnie, że waga towaru się nie zgadza i że potrzebuję pomocy obsługi. Tu również mogłem liczyć na przyjazną ekspedientkę.

- Ze słoikami bywają problemy, bo są ciężkie. Wystarczy chwilę poczekać i ekran z ostrzeżeniem zniknie. To jeszcze dla nas nowość, bo umożliwiamy takie zakupy dopiero od kilku dni – dowiedziałem się.

Skąd nowe zasady w Auchan? Czy chodzi o coś więcej niż dotrzymanie kroku konkurencji?

"Nasi klienci są coraz bardziej 'zero waste', nie chcą gromadzić zbędnych pustych plastikowych opakowań - dlatego zdecydowaliśmy się na taką właśnie propozycję. Nowe zasady do końca sierpnia będą obowiązywać już we wszystkich sklepach w całej Polsce" – informuje Dorota Patejko z biura prasowego Auchan.

Jej słowa potwierdzają ekspedientki, które mówią, że nowe zasady szybko zyskają popularność wśród klientów. Na dziale "Bazarek" zakupy z pojemnikami nikogo już nie dziwią.

Wnioski? Wyprawę do Auchan z własnymi pojemnikami uważam za bardzo udaną. Obsługa nie boi się nawet pakować ryb do słoika. Przy zakupach warto pamiętać o zgłaszaniu u ochrony wejścia ze śniadaniówkami oraz przygotować się na możliwe drobne problemy przy kasach samoobsługowych. Całe doświadczenie poszło jednak gładko i potwierdza, że "słoik" ze słoikiem to żaden obciach.