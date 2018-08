Opłaty sądowe w górę. Resort sprawiedliwości ma nowy pomysł na kolejki

Przez 12 lat opłaty sądowe stały w miejscu, a dochody poszły w tym czasie mocno w górę. Między innymi w ten sposób ministerstwo Zbigniewa Ziobry wyjaśnia powody podwyżek w uzasadnieniu do projektu kodeksu postępowania cywilnego, który jest właśnie konsultowany.

O sprawie pisze w poniedziałek "Fakt". Oprócz wzrostu dochodów społeczeństwa, ministerstwo podaje też inny powód podwyżek. Są to długie kolejki w sądach. Jeśli trzeba będzie wysupłać z kieszeni więcej pieniędzy, to jest szansa, że w tych najbardziej błahych sprawach strony sporu odpuszczą sobie batalię sądową. I znajdą pozasądowy sposób rozwiązania swojego problemu.

Pojawi się też nowa opłata - za sporządzenie uzasadnienia do wyroku. Dlaczego? "By napisać uzasadnienie w ustawowym terminie 14 dni, sędzia musi się odrywać od innych, obiektywnie pilniejszych i ważniejszych spraw. Walnie przyczynia się to do przedłużania się postępowań sądowych, na co z kolei - i słusznie - utyskują obywatele" - wyjaśnia resort w uzasadnieniu.