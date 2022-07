"Oprocentowanie jak lichwa". PiS idzie na wojnę z bankami

- W systemie demokratycznym banki powinny być elementem państwa, a nie elementem wyzysku - powiedział w czwartek wiceszef klubu PiS Marek Suski. Według niego, oprocentowanie niektórych kredytów można porównać do lichwy, a z lichwą - jak dodał - można walczyć. Rząd skierował do Sejmu ustawę, na mocy której banki będą zwracać klientom opłaty i prowizje pobierane przed wpisem do księgi wieczystej.