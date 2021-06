Optymalizacja konwersji w e-commerce – dlaczego warto?

Optymalizacja konwersji – co to jest?

Współczynnik konwersji to najważniejsza, aczkolwiek przez wielu niedoceniana, miara sukcesu w branży e-commerce. Wskaźnik ten pokazuje, jaka część internautów odwiedzających sklep dokonała zakupu. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Na przykład, jeśli nasz sklep odwiedzi 500 osób, z czego 5 dokona zakupu, to współczynnik konwersji będzie miał wartość 1% (5:500x100%=1%). Wystarczy podnieść ten wskaźnik do 2%, aby zyskać 100% wzrostu sprzedaży, dlatego optymalizacja konwersji to chyba najprostszy i najszybszy sposób na zwiększenie sprzedaży. A co najważniejsze, o wiele tańszy od drogich kampanii reklamowych w wyszukiwarce czy social media.