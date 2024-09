Optymalizujemy szkolne wydatki – analiza OLX

Nie tylko książki i zeszyty – czyli wyposażenie ucznia

Koszty wyprawki szkolnej to na przełomie sierpnia i września gorący temat. Liczne szacunki, które pojawiły się w tym czasie, podgrzewają atmosferę. W tym roku prognozy były umiarkowanie optymistyczne. Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów z rankomat.pl wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego miały się wahać od 350 złotych do przeszło 1 000 zł[1]. I to ta druga kwota jest bliższa realiom, ponieważ jak wynika z badania CBOS, w zeszłym roku faktyczne wydatki na wyprawkę szkolną w przypadku rodzin z jednym dzieckiem wyniosły średnio 1221 zł[2]. W tym roku, w związku ze wzrostem inflacji w sierpniu, mogły one być jeszcze wyższe. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wszelkie szacunki uwzględniają tylko podstawowe wyposażenie ucznia. Tymczasem wydatki związane z powrotem do szkoły to też, np. meble, sprzęt elektroniczny, czy jak wynika z danych OLX, największego serwisu ogłoszeniowego w Polsce, rowery. Na podstawie aktywności użytkowników OLX w sierpniu można też wnioskować, że Polacy do zakupów szkolnych podchodzą w sposób zaplanowany – rozkładając je w czasie, a równocześnie szukając oszczędności i sięgając po produkty z drugiej ręki.