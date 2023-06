Opuszczone wyspy Irlandii. Rząd płaci 80 tys. euro

Wśród wysp, do zamieszkania, do których zachęca irlandzki rząd, znalazła się Inis Mor, gdzie kręcony był nominowany do Oscara film z 2022 roku "Duchy Inisherin". Inis Mor należy do grupy trzech wapiennych Wysp Aran, które leżą na zachód od wybrzeża Irlandii. Stanowią one atrakcję turystyczną m.in. ze względu na swój surowy krajobraz.