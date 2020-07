Orlen. 8 tys. zł pensji, ale jest warunek: przeprowadzka i znajomość niemieckiego

Czy takie warunki (finansowe i w zakresie znajomości języka) obowiązują na wszystkich stacjach Orlenu? Dziennikarze zadali to pytanie spółce, ale w odpowiedzi dowiedzieli się jedynie, że "należące do Grupy ORLEN stacje 'Star' w Niemczech są obsługiwane przez ajentów i to oni (…) odpowiadają za rekrutację pracowników, formę ich zatrudnienia oraz przyznane wynagrodzenie".

Pracownik stacji z logo Orlenu może liczyć na około 2820 zł brutto – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń ze stycznia 2020. Podana kwota to mediana, co oznacza, że połowa ankietowanych zarabia mniej, połowa więcej od tej kwoty.) A skoro mediana, to na niektórych stacjach paliw kasjerzy zarabiają nawet do 3500 zł brutto. Dotyczy to dużych miast, zaś w mniejszych miejscowościach pracownicy muszą się zadowolić kwotą ok. 2700 zł brutto.