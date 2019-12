Na początku przyszłego roku Komisja Europejska powinna odblokować procedurę zatrzymania zegara w procesie przygotowań do fuzji Orlenu z Lotosem. Prezes Daniel Obajtek podkreśla, że jest to skomplikowany proces.

Orlen. Obajtek na temat fuzji z Lotosem: wymaga czasu, ale idziemy do przodu

Na początku roku ponownie powinien ruszyć zegar odliczający czas dla przygotowań do fuzji, który został zatrzymany aby płocki koncern mógł odnieść się do dodatkowych pytań z Brukseli.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Obajtek ocenia, że jest przekonany, iż uda się go skutecznie przeprowadzić. Jednocześnie sama fuzja Orlenu z Lotosem powinna być przeprowadzona przed wejściem koncernu do Unii Europejskiej, tak jak to zrobiono na Węgrzech