Orlen przejmuje stacje paliw na Słowacji

Rekordowe zyski Orlenu

Grupa PKN Orlen w całym 2021 roku zarobiła na czysto ponad 11 mld zł. Choć prezes Daniel Obajtek podkreśla, że był to bardzo trudny czas, zyski koncernu nigdy wcześniej nie były tak wysokie. Co więcej, wskazał, że to historyczny wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna firma z Polski. Zarobione pieniądze Orlen wykorzysta na inwestycje, mające m.in. zwiększyć niezależność energetyczną kraju.