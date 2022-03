Orlen będzie obniżał na stacjach. Obajtek: jest światełko w tunelu

W ciągu miesiąca średnia cena benzyny PB95 w Polsce wzrosła o 1,76 zł - podawała pod koniec ubiegłego tygodnia Polska Izba Paliw Płynnych. Z danych PIPP wynika, że według stanu na 11 marca średnia cena benzyny kształtowała się na poziomie 7,04 zł/litr wobec 5,28 zł/litr 11 lutego 2022 r. Średnia cena ON wzrosła o 2,63 zł do 7,97 zł/litr. Średnia cena LPG wzrosła o 94 gr do 3,6 zł.