Osiem pokoi i dwie łazienki na 88 m2. Tak się zarabia na wynajmie

Rynek mieszkaniowy zmienia się pod wpływem pandemii. "Widzimy ruch, który jest bardzo niebezpieczny"

- Ruch, który widzimy i on jest bardzo niebezpieczny dla Polski, dla społeczeństwa, to jest odwrócenie sytuacji, jeśli chodzi o własność. Z jednej strony klienci indywidualni kupują mieszkania na wynajem, z drugiej - fundusze inwestycyjne budują tylko z przeznaczeniem na najem. Jeśli dziś nie zorientujemy się, że to jest zagrożenie w perspektywie 5-7 lat, to dojdziemy do takiego modelu, w którym mieszkanie będzie się wynajmowało, a nie posiadało na własność. To prowadzi do bardzo dużego rozwarstwienia społecznego - wyjaśniał wiceprezes Cebula