Ostatni moment na wizytę w punkcie paszportowym. Później przerwa do końca tygodnia

We wtorek 8 listopada od godziny 14 nie będzie już można odebrać paszportu ani złożyć wniosku o taki dokument. Rząd chce ułatwić ludziom procedurę związaną z wydaniem paszportu, ale zanim to się stanie, trzeba najpierw trochę pocierpieć. W związku z tym punkty paszportowe od wtorkowego popołudnia do końca tygodnia będą nieczynne. Wrócą do pracy po niedzieli.