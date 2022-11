Ustawa antylichwiarska przegłosowana. Sejm zdecydował o ostatecznym kształcie

Pożyczki będą cywilizowane

- To ważny dzień dla wszystkich tych, którzy chcą, by Polska była uczciwym państwem, które gwarantuje cywilizowane warunki funkcjonowania również w obszarze pożyczek, które na co dzień ludziom też bywają potrzebne - skomentował w piątek przyjęcie nowych przepisów minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Chodzi o to, żeby nie padali ofiarom oszustów i lichwiarzy, naciągaczy, nieuczciwych firm lichwiarskich - dodał.