Ostatnia handlowa niedziela. WP przypomina, kiedy sklepy będą działać

Wielkimi krokami zbliża się ostatnia handlowa niedziela. Wirtualna Polska przygotowała praktyczną ściągawkę: kalendarz pokazujący, kiedy sklepy będą zamknięte. W sobotę rozdawaliśmy go klientom jednego z warszawskich centrów handlowych. Zainteresowanie było spore.

"Rząd i Solidarność dyktują nam, co mamy robić" - grzmią przeciwnicy zakazu handlu w niedzielę. "Pracownicy sklepów też mają prawo do wolnego" - odpowiadają zwolennicy pomysłu "Solidarności". Niezależnie od tego, czy się to komuś podoba czy nie, zakaz handlu w ten ostatni dzień tygodnia stał się faktem. 4 marca czeka nas "ta ostatnia niedziela", czyli dzień kiedy zakupy zrobimy jeszcze jak do tej pory. Za tydzień, 11 marca - w hipermarketach pocałujemy klamkę.