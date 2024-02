Emeryci mają czas tylko do końca lutego. Mija ważny termin

Zbliża się ważny termin dla części emerytów i rencistów. Do końca lutego osoby pobierające wcześniejszą emeryturę i rentę w 2023, podejmujące się przy tym dodatkowej pracy, mają obowiązek zgłosić te dodatkowe przychody do końca lutego 2024 roku. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia, jak i przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej – przypomina infor.pl.