Ostre oskarżenia w stosunku do Biedronki. Sieć broni się i pokazuje dowody

Główny Inspektorat Sanitarny na wniosek naszego czytelnika zbada borówki amerykańskie w Biedronce. Analiza ekspertów InHort wskazuje na kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnej normy fosforynów, które w bardzo dużych ilościach mogłyby być szkodliwe dla ludzi. Sieć jednak odpiera zarzuty i pokazuje własne szczegółowe ekspertyzy.

- Od jakiegoś czasu coś złego dzieje się w sklepach Biedronka. Kilka miesięcy temu interweniowałem w sprawie wprowadzenia do sprzedaży produktu, który był sprzedawany bez zezwolenia. Była to jagoda kamczacka. Tym razem borówka amerykańska zawiera przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia pestycydu Fosetylu-Al - informuje Bartosz Hajduk, jeden z naszych czytelników.

Z ekspertyzy wynika, że badane borówki amerykańskie zawierają kilkukrotnie wyższe stężenie Fosetylu-Al (pozostałość pestycydów). Najwyższy dopuszczalny poziom tego składnika to 2 mg/kg, a w borówkach było 15 mg/kg (+/- 7,5 mg/kg).

- Produkty, które przekraczają limity dopuszczane przez Unię Europejską, nie mogą wejść na rynek - podkreśla Artur Miszczak, kierownik zakładu, w którym były przeprowadzone badania. Wskazuje, że na rynku są nawozy, które zawierają fosforyny. One z jednej strony pozwalają roślinom lepiej rosnąć, ale też efektem może być przekroczenie norm takich pestycydów jak właśnie Fosetyl-Al. Sugeruje więc, że ewentualna wina za nieprawidłowości leży po stronie producenta z Peru.

Ekspert zauważa, że fosforyny mają to do siebie, iż mogą pozostawać przez długi czas w glebie. Tym samym na plantacji, z której pochodziły badane borówki, kolejne partie owoców mogą mieć ten sam problem.

Co na to Biedronka? Zaprzecza, by w sprzedawanych borówkach były przekroczenia jakichkolwiek parametrów. Na dowód tego pokazuje wyniki badań przeprowadzone w grudniu w Holandii na zlecenie dostawcy i podobną ekspertyzę jeszcze z listopada na własne zlecenie.