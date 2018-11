Dziwaczna sytuacja w Biedronce. "Prosimy nie sugerować się cenami na opakowaniu”

"Prosimy nie sugerować się cenami na opakowaniu. Prawidłowa cena zostanie naliczona na kasie" – takie komunikaty rozwieszone zostały w jednym ze sklepów Biedronka na Dolnym Śląsku. To w takim razie czym należy się sugerować? - Ogłoszenie miało zapewnić klientów, że obowiązuje promocja - odpowiadają przedstawiciele dyskontu.

– W moim przypadku ostatecznie cena przy kasie okazała się nieco niższa niż na opakowaniu, ale nie wiadomo, czy w przypadku innych klientów też tak było . Zastanawiam się, czy to zgodne z przepisami – zastanawia się pan Sławomir.

Zapytaliśmy więc o to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Cena to podstawowa informacja, której przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi przed zakupem" – odpowiedziało nam biuro prasowe UOKiK.

Co to znaczy? Przepisy nakazują sklepom "umieszczanie cen w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, ale także na danym towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości" – czytamy w odpowiedzi. Reguluje to nie tylko ustawa, ale również rozporządzenie o uwidacznianiu cen towarów i usług.