Oświadczenia majątkowe. Politycy się spóźniają, ale i tak unikną kary

Ze złożeniem oświadczeń majątkowych spóźnili się m.in. wicepremier Jadwiga Emilewicz , szef resortu środowiska Michał Woś oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. Jak się jednak okazuje, członkowie rządu unikną pociągnięcia do odpowiedzialnosci. Komisja Regulaminowa zapewnia, że nie ma to związku z piastowanymi przez nich stanowiskami.

"Ostateczny głos co do kary należy do Prezydium Sejmu, ale raczej nie zapadnie tam inne rozstrzygnięcie" - przewiduje z kolei "Rzeczpospolita" opisująca sprawę oświadczeń majątkowych członków rządu. Zdaniem dyrektora programowego fundacji ePaństwo Krzysztofa Izdebskiego jest to "kolejny dowód uzasadniający tezę, że oświadczenia majątkowe w Sejmie są traktowane po macoszemu".