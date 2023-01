Oszukali ludzi na 31 milionów złotych. 27 osób oskarżonych o wielki przekręt

Wobec klientów stosowane były różne socjotechniki, które miały zachęcić ich do zawarcia umów kredytowych, a w efekcie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - podaje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. "W konsekwencji nieświadoma skutków prawnych i faktycznych 'osoba wspomagająca' zawierała umowę o udzielenie kredytu - często więcej niż jedną" - czytamy w środowym komunikacie.