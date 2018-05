Oszuści nie próżnują. Nieprawdziwe bony do Biedronki, maile z wirusami i fałszywe faktury

Jesteśmy w okresie majówkowym, co oznacza, że większość z nas spokojnie może wypocząć. Jednak na pewno jest jedna grupa społeczna, która nie robi sobie urlopów. Cyberprzestępcy i oszuści zrobią wszystko, żeby wyciągnąć nasze wrażliwe dane i na nas zarobić.

Po pierwsze już same tego typu adresy powinny wzbudzić w nas wątpliwości. Nie pochodzą one od oficjalnych operatorów, co może zwiastować kłopoty. Po drugie - musimy uważać na załączniki. Najczęściej zawierają złośliwe oprogramowanie, które potrafi wykraść dane do logowania do bankowości elektronicznej. Dlatego, jeżeli nie mamy pewności co do jakiejś wiadomości, to najbezpieczniej będzie zadzwonić do biura obsługi.